В Калининградской области возбудили дело по факту затопления платформы в Балтике

СК Калининградской области возбудил дело после затопления платформы в Балтике В Калининградской области возбудили дело по факту затопления платформы в Балтике

Москва10 окт Вести.Уголовное дело было возбуждено по факту затопления платформы в акватории Балтийского моря. Об этом сообщает Западное МСУТ СК России.

Оно было заведено за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского водного транспорта.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ написано в MAX

Это произошло после повреждения самоподъемной платформы в Балтийском море вблизи города Светлогорска. В результате штормового ветра оторвалась деревянная палуба платформы.

Также снесло и все надстройки, оторвался и плавучий модуль с гидравлическими опорами. В результате инцидента платформа начала дрейфовать и затонула.

Позже ее выбросило на берег. Ущерб оценен в более чем 1 миллион рублей.