Москва10 октВести.Уголовное дело было возбуждено по факту затопления платформы в акватории Балтийского моря. Об этом сообщает Западное МСУТ СК России.
Оно было заведено за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского водного транспорта.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФнаписано в MAX
Это произошло после повреждения самоподъемной платформы в Балтийском море вблизи города Светлогорска. В результате штормового ветра оторвалась деревянная палуба платформы.
Также снесло и все надстройки, оторвался и плавучий модуль с гидравлическими опорами. В результате инцидента платформа начала дрейфовать и затонула.
Позже ее выбросило на берег. Ущерб оценен в более чем 1 миллион рублей.