Москва29 октВести.На Камчатке вечером 29 октября повреждения получило рыболовное судно, стоявшее на якоре в Авачинском заливе, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура в мессенджере MAX.
Сегодня в вечернее время рыболовное судно, находившееся на якоре в акватории Авачинского залива Тихого океана в районе острова Старичков в Камчатском крае, получило повреждение. Пострадавших нетговорится в публикации
Ведется спасательная операция, ее ход контролирует Камчатская транспортная прокуратура.
Компания-судовладелец зарегистрирована в Приморском крае, поэтому краевая транспортная прокуратура инициировала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности мореплавания.