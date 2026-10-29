Москва29 окт Вести.На Камчатке вечером 29 октября повреждения получило рыболовное судно, стоявшее на якоре в Авачинском заливе, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура в мессенджере MAX.

Сегодня в вечернее время рыболовное судно, находившееся на якоре в акватории Авачинского залива Тихого океана в районе острова Старичков в Камчатском крае, получило повреждение. Пострадавших нет