В Москве пресекли крупнейшую схему "бумажного НДС" с ущербом в 500 млрд рублей

СК не дал похитить из бюджета свыше 500 млрд рублей по схеме "бумажного НДС" В Москве пресекли крупнейшую схему "бумажного НДС" с ущербом в 500 млрд рублей

Москва18 окт Вести.Благодаря пресечению деятельности крупнейшей в России площадки "бумажного НДС" удалось не допустить потери бюджета в размере 500 миллиардов рублей. Об этом агентству РИА Новости рассказал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Пресечение преступной деятельности указанных лиц позволило предотвратить возможный будущий ущерб в сумме более 500 миллиардов рублей в виде непоступивших налогов цитирует слова Александра Бастрыкина РИА Новости

В апреле текущего года в Москве остановили работу этой площадки. Ее организаторы создали 4 тысячи фиктивных юридических лиц и продавали поддельные счета-фактуры, из-за чего бюджет недосчитался более 1 триллиона рублей налогов.

Ранее глава СК рассказывал, что организатора крупнейшей в России площадки "бумажного НДС" Александра Осина задержали на территории Белоруссии. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции.