Москва18 окт Вести.Организатор крупнейшей в России площадки "бумажного" НДС Александр Осин задержан в Белоруссии, решается вопрос о его экстрадиции, сообщил РИА Новости председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

Организатор преступного сообщества Александр Осин скрылся от следствия, но был задержан на территории Республики Беларусь. Документы, необходимые для его экстрадиции, направлены в уполномоченные органы этой страны рассказал глава СК

Кроме того, по его словам, удалось восстановить данные, удаленные с мобильного телефона одного из фигурантов, что позволило установить распределение ролей между 12 соучастниками и способствовало изобличению других фигурантов.

Теневая схема "бумажного" НДС была раскрыта весной. В 2023-2025 годах в ее рамках были сформированы вычеты по НДС на 1,2 триллиона рублей. По имеющимся данным, ФЕС выявила более 35 тысяч клиентов теневой схемы.

В июле сообщалось, что предполагаемый организатор схемы "бумажного" НДС задержан за границей в рамках совместной операции ФНС России и правоохранительных органов.