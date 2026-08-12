Москва12 авг Вести.Пятый Всероссийский слет операторов боевых беспилотных систем "Дронница" перенесен на неопределенную дату из-за угроз атаки ВСУ. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Слет должен был состояться 29–30 августа в Великом Новгороде. Однако после обсуждений с властями региона, а также военными и специальными службами по вопросам безопасности участников было принято решение о переносе.

Причины … [переноса мероприятия]: аналитический центр КЦПН получил точные и достоверные сведения о планах противника нанести удар по Слету в момент его проведения … С учетом комбинированного характера планируемой операции, с использованием и новых баллистических возможностей, и старых-недобрых биодронов-террористов, для защиты участников "Дронницы" пришлось бы задействовать крупные силы ПВО и специальных служб, обнажив на время объекты и предприятия в Новгородской и соседних областях … Сейчас [делать это] неверно, а проводить мероприятие в условиях подобных рисков – слишком самонадеянно написали организаторы в Telegram-канале

Они также поблагодарили всех производителей, экспонентов, участников и партнеров "Дронницы 2026".