"Сломал ногу и таз": Стивен Фрай подал иск на $135 тысяч из-за падения со сцены Актер Стивен Фрай подал иск на $135 тысяч из-за падения со сцены

Москва29 апр Вести.Британский актер и писатель Стивен Фрай подал в суд на организаторов мероприятия в Лондоне, во время которого он три года назад упал с двухметровой сцены. Такую информацию распространила корпорация BBC.

Падение произошло на конференции по искусственному интеллекту на стадионе "O2 Арена" в сентябре 2023-го. В иске актер запросил сумму в 100 тысяч фунтов стерлингов (свыше 10 миллионов рублей).

Иск подан к компании CogX Festival и креативному агентству Blonstein Events. По словам адвоката стороны истца, ответчики "не принимают версию событий сэра Стивена", поэтому пришлось перенести ситуацию в правовое поле.

Сам Стивен Фрай в интервью рассказывал, что упал со сцены на бетон после того, как произнес речь, поклонился и повернулся для того, чтобы уйти. По его словам, он не заметил, что "идет к краю, где уже не было ничего".

В итоге я сломал правую ногу в нескольких местах, а также бедро и таз - в четырех местах, и еще несколько ребер рассказывал Фрай

Стивен Фрай известен по ролям в британских сериалах и комедиях. В его фильмографии такие картины, как "Шерлок Холмс: Игра теней", "Хоббит: Пустошь Смауга". Озвучил для аудиокниг все семь томов саги о Гарри Поттере. Является автором романов, документальной прозы и эссе.