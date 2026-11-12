СМИ: в Киеве прогремели взрывы и упали около восьми ракет за 15 минут

СМИ: до восьми ракет упали в районе Киева за 15 минут СМИ: в Киеве прогремели взрывы и упали около восьми ракет за 15 минут

Москва12 ноя Вести.В Киеве и окрестностях всего за 15 минут могли упасть от 8 до 10 ракет. Об этом сообщают украинские СМИ.

Согласно их данным, в столице Украины в ночь на четверг прогремело несколько серий взрывов.

Первые прилеты зафиксированы около 02:00 мск, затем в местных социальных сетях начали появляться кадры пожаров.

По имеющейся информации, ракеты ударили по объектам в районах Белой Церкви, Вишневого, Борщаговки, Боярки, Фастова, а также предположительно в районе Оболонь в Киеве. По неподтвержденным данным, в числе пораженных целей мог оказаться логистический центр торговой сети "Эпицентр".

Также сообщения о ракетных ударах и взрывах поступили из Харькова, в 10 областях страны работали сирены воздушной тревоги.

Ранее Минобороны РФ предупредило киевский режим, что предстоящая ночь будет "долгой".