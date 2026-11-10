Собянин сообщил о повышении оперативности сообщений о беспилотной опасности

Собянин сообщил о решении более оперативно предупреждать население об угрозах Собянин сообщил о повышении оперативности сообщений о беспилотной опасности

Москва10 ноя Вести.Оперативный штаб Москвы принял решение более оперативно предупреждать население города о возникающих угрозах. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в MAX.

Оперативным штабом Москвы принято решение о повышении оперативности и достоверности информирования населения города Москвы об угрозах, включая беспилотную и ракетную опасность говорится в сообщении

Уточняется, что информация об опасности беспилотной или ракетной атаки будет размещаться на официальном канале Собянина в мессенджере MAX.