Москва10 нояВести.Оперативный штаб Москвы принял решение более оперативно предупреждать население города о возникающих угрозах. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в MAX.
Оперативным штабом Москвы принято решение о повышении оперативности и достоверности информирования населения города Москвы об угрозах, включая беспилотную и ракетную опасностьговорится в сообщении
Уточняется, что информация об опасности беспилотной или ракетной атаки будет размещаться на официальном канале Собянина в мессенджере MAX.