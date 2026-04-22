Солиста Мариинского театра взяли в заложники и избили

Москва22 апр Вести.Приглашенного солиста Мариинского театра Юрия Заряднова взяли в заложники и избили в квартире в центре Санкт-Петербурга родственники его бывшей жены, пострадавший обратился в полицию, передает телеканала "Санкт-Петербург".

По словам певца, его заманили в квартиру на Невском проспекте под предлогом обсуждения имущественных вопросов в рамках бракоразводного процесса. На месте его ждали экс-супруга, ее родственник и приятель. Мужчины посадили Заряднова на стул и стали бить по лицу.

Стали заставлять писать расписку, чтобы я переписал свое имущество сказал артист

Злоумышленники отпустили жертву только после того, как на телефон Заряднова стали поступать настойчивые звонки из театра.

После концерта в Кронштадте Заряднов обратился в полицию.