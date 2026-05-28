В Приморье сотрудник МЧС после дежурства спас из огня лежачего пенсионера

Москва28 мая Вести.Сотрудник МЧС Приморского края вынес лежачего пенсионера из горящего дома в Арсеньеве, сообщает спасательное ведомство в канале MAX.

Помощник начальника караула 22 пожарно-спасательной части прапорщик внутренней службы Сергей Князев (на фото слева) возвращался домой с ночного дежурства.

Проезжая на машине по улице Жуковского, он заметил в районе Советской густой черный дым. Профессиональное чутье спасателя не подвело: там горел частный дом.

Сотрудник МЧС сразу сообщил о пожаре диспетчеру, а затем побежал опрашивать соседей. Они рассказали, что в доме находится пожилой хозяин, который сам передвигается с большим трудом.

Сергей защитил органы дыхания мокрой тряпкой и без раздумий шагнул в задымленный дом.

В одной из комнат на кровати обнаружил лежачего мужчину 1932 года рождения. Взял его на руки и вынес на улицу говорится в сообщении МЧС

Осмотрев спасенного, Князев убедился, что помощь медиков пенсионеру не требуется, вернулся на место пожара и помогал прибывшим подразделениям огнеборцев в развертывании сил и средств.

В результате пожара крыша и веранда дома сгорели на площади 100 квадратных метров, но главное – человек остался жив, подчеркнули в спасательном ведомстве.