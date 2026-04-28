Москва28 апр Вести.Кино или сериал про политику не является "чисто мужским", как это могли бы считать некоторые. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил доктор политических наук, профессор МГИМО Виктор Согомонян.

Многие считают политическое кино мужским, но опыт других сериалов, в том числе "Посольства" (российский сериал 2018 года), или американский образец "Карточный домик", их нельзя считать мужским кино или кино для политиков. Это кино для всех, просто тема — политика. Очень надеюсь, что "Берлин'23" тоже будет в этой колее и не станет фильмом для какой-то группы людей, для какого-то сегмента аудитории, а станет кино для всех сказал Согомонян

По его словам, сериал, премьера которого состоится в конце апреля, покажет зрителю, насколько тяжелой работой является политика.

И еще более тяжелая работа — заниматься российской внешней политикой в той ситуации, когда тебя окружают, назовем это дипломатически, недружественные страны. Мы будем считать свою миссию выполненной, если большое количество зрителей не через новости, а через художественный контент, через наших героев, через тех, кто участвует во всем этом, попытаются понять и поймут, насколько это тяжелая работа. Дипломат — это солдат на другом поприще. Мы не сможем объяснить внешнюю политику и внешнеполитическую ситуацию, не показав, с чем имеет дело российский дипломат. Я думаю, если это будет понято хотя бы в общих чертах, то мы, как граждане, будем считать свою миссию выполненной добавил он

В киносериале "Берлин'23" речь идет о российском дипломатическом работнике, который умело распутывает кризисные ситуации.