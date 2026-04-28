Автор проекта "Варшава'21" Согомонян: было лестно получить награду за сценарий Профессор Согомонян рассказал о награде за сценарий сериала "Варшава'21"

Москва28 апр Вести.Награда "Герой большой страны", которая была вручена за сценарий многосерийного детектива о дипломате "Варшава'21", была лестной оценкой кинотворчества. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил доктор политических наук, профессор МГИМО Виктор Согомонян.

Престижная награда - буквально в феврале фильм "Варшава" получил премию в номинации "За лучший сценарий". Я и во время вручения награды об этом сказал: было очень лестно получить награду в этой номинации, потому что все-таки сценарий на эту тему достаточно сложный: он учитывает множество факторов, содержит много пластов отметил он

Согомонян, как автор проекта отметил, что соединить перипетии политики, дипломатии и захватывающего кино было серьезной задачей.

То есть там должно быть все, что присуще интересным сериалам, блокбастерам, - все эти пласты приходится учитывать. И награда подтвердила, что профессиональное сообщество все-таки сочло, что нам удалось вот совместить все эти пласты, сделать интересное политическое кино, оставить его в жанре детектива, политической драмы и в то же время получить кино, которое доступно обычному зрителю отметил он

В конце апреля будет представлено новое кинопроизведение про дипломата Васильева "Берлин'23". Как рассказал в интервью Согомонян, в новом киносериале авторы попытались художественным вымыслом объяснить конкретные политические события современных дней.