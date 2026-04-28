Москва28 апр Вести.Для создания киноработ про дипломатов необходимы консультации с реальными сотрудниками дипмиссий. При создании детективного сериала "Варшава'21", сюжет которого разыгрывается вокруг персонажа-дипломата, шли консультации с представителями дипведомства, рассказал в интервью ИС "Вести" доктор политических наук, профессор МГИМО Виктор Согомонян.

Премьера сериала "Варшава'21" состоялась в июне 2024 года.

Есть долгий опыт работы с этим жанром. Первый фильм, который мы с моим сопродюсером Михаилом Волобуевым спродюсировали на эту тему, – это фильм "Посольство" 2018 года. И с тех пор мы как бы стали привлекать консультантов из внешнеполитического ведомства. Мы спрашивали у коллег, бывает так или нет, а может ли быть так или нет, а это на самом деле происходит или в принципе происходить не может? Такого уровня консультации у нас проходили. Судя по тому, что среди отзывов нет разгневанных дипломатов, смею считать, что им тоже фильм ["Варшава'21"] понравился сообщил Согомонян

При этом, добавил он, при создании такого рода сериалов авторы изначально формировали персонаж, который мог бы стать образцом подражания для дипломатов.

Мы изначально исходили из того, что создаем некий образец для подражания для дипломатов. Наши замечательные студенты МГИМО должны иметь такой образец для подражания. Он умный, хорошо обученный, владеющий языками, имеющий достаточный опыт, навыки, знания, и, самое главное, не боящийся брать на себя эту ответственность заявил Согомонян

В конце апреля будет представлен новый киносериал про дипломата Вячеслава Васильева "Берлин’23". Как рассказал в интервью Виктор Согомонян, в новом фильме авторы попытались художественным вымыслом объяснить конкретные политические события современных дней.