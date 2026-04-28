Москва28 апр Вести.Российский сериал "Берлин'23" можно назвать геополитической драмой на фоне СВО, заявил в интервью ИС "Вести" доктор политических наук, профессор МГИМО Виктор Согомонян.

Картина, как и в [сериале] "Варшаве'21", — это история про российского дипломата Вячеслава Васильева, который является образчиком кризисного менеджера, человека, который разбирается в кризисных условиях и выбирается из них в сфере дипломатии. Как и в "Варшаве", Васильеву в "Берлин'23" предстоит разрулить очень сложный дипломатический конфликт, который является продолжением существующей в мире международной ситуации и конкретно всего того, что касается России. Можно назвать этот фильм геополитической драмой на фоне СВО