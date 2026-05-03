Москва3 мая Вести.НАТО проводит закрытые встречи со сценаристами, режиссерами и продюсерами в Европе и США, что вызвало обвинения в попытке использовать кино и сериалы для пропаганды альянса. Об этом сообщает газета The Guardian.

Отмечается, что уже прошли три встречи в Лос‑Анджелесе, Брюсселе и Париже, следующая запланирована в Лондоне с членами Гильдии сценаристов Великобритании.

Встречи проходят по правилу Чатэм-хауса (участники могут свободно использовать полученную информацию, но личности присутствующих не разглашаются) и посвящены "ситуации в сфере безопасности в Европе и за ее пределами". По информации Guardian, прошлые встречи уже вдохновили три новых проекта. В приглашениях подчеркивается, что НАТО строится на сотрудничестве и союзах, и что даже простое отражение этих идей в будущих историях считается успехом.

Часть сценаристов раскритиковала инициативу как завуалированную пропаганду. Ирландский сценарист Алан О’Горман назвал встречу возмутительной, напомнив о жертвах войн с участием НАТО и заявив, что искусство пытаются использовать для продвижения военных интересов и позитивного образа блока, вопреки настроению большинства ирландцев.

Сценарист и продюсер Файсал А. Куреши предупредил о риске для кинематографистов, которым на закрытых брифингах передают "привилегированную" информацию без ясного авторства . По его словам, это подпитывает ощущение доступа к тайным знаниям и формирует "серую зону", где мораль размывается, а нарушения прав человека оправдываются "общим благом".