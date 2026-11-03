Спасатели завершили поиски пропавшего мужчины в реке Амур Хабаровского края МЧС: водолазы обнаружили тело пропавшего в реке Амур Хабаровского края мужчины

Москва3 ноя Вести.Поиски мужчины в Хабаровской области завершены, его тело найдено водолазами в реке Амур, сообщается в MAX-канале МЧС региона.

В ходе водолазных работ в затоне реки Амур в районе ТЭЦ-1 города Амурска спасателями МЧС России тело пропавшего 49-летнего мужчины найдено и передано сотрудникам полиции говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что мужчина, член команды судна, предположительно упал за борт и его местонахождение было неизвестно. Первоначальные поиски сотрудниками полиции и командой судна не принесли результатов.