Москва3 нояВести.Поиски мужчины в Хабаровской области завершены, его тело найдено водолазами в реке Амур, сообщается в MAX-канале МЧС региона.
В ходе водолазных работ в затоне реки Амур в районе ТЭЦ-1 города Амурска спасателями МЧС России тело пропавшего 49-летнего мужчины найдено и передано сотрудникам полицииговорится в сообщении
Ранее сообщалось, что мужчина, член команды судна, предположительно упал за борт и его местонахождение было неизвестно. Первоначальные поиски сотрудниками полиции и командой судна не принесли результатов.