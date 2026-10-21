МЧС: в реке Кама Татарстана было найдено тело одного из двух пропавших мужчин

Спасатели обнаружили тело утонувшего в реке Татарстана мужчины МЧС: в реке Кама Татарстана было найдено тело одного из двух пропавших мужчин

Москва21 окт Вести.Спасатели МЧС Татарстана обнаружили в реке Кама утонувшего мужчину, поиски второго продолжаются, сообщается в MAX-канале ведомства республики.

По запросу полиции спасатели МЧС продолжили поиски двух мужчин, пропавших 9 октября на реке Кама в районе Гагаринского стана. Тогда была обнаружена полузатопленная лодка с мотором. Накануне был проведен визуальный осмотр берега и акватории на протяжении 27,1 км. В среду, 21 октября, поиски продолжились.

У поселка Красный Ключ Рыбно-Слободского района на глубине 2 метров на расстоянии 100 метров от берега было обнаружено тело мужчины без спасательного жилета говорится в сообщении

Поиски второго мужчины в четверг, 22 октября, будут возобновлены.