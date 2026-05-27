Спецпомощник президента Бразилии раскрыл, как можно достичь стабильности в мире Спецпомощник президента Бразилии назвал условие для сохранения мира на Земле

Москва27 мая Вести.Иногда мировые лидеры живут в иллюзии, что контролируют весь мир, однако это сильно сказывается на стабильности государств. О том, каким качеством должны обладать политики, чтобы сохранить мир на Земле, рассказал ИС "Вести" специальный помощник президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим.

Он привел ситуацию с покушением на президента Венесуэлы Николаса Мадуро как пример нестабильности в мировой политике и выразил надежду, что подобное больше никогда не повторится.

Конечно, чтобы сохранить мир, нужна способность к диалогу. У нас есть страны, где ситуация сложная. Ситуация в Венесуэле — особенная. Иногда президенты живут в иллюзии, что мир контролируют. Это опасность. Рассмотрим случай Венесуэлы как экстремальный пример. Я надеюсь, что это никогда не повторится. Надеюсь найти решение сказал Аморим

В Подмосковье 26-29 мая проходит международный форум безопасности. Участвуют более 140 делегаций иностранных государств и международных организаций, запланировано проведение около 40 двухсторонних встреч, а также подписание 10 соглашений и меморандумов в сфере международной безопасности.