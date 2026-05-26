США могут восполнить запасы вольфрама за счет Боливии и Руанды Эксперт Андриевский: США полезут в Боливию и Руанду ради вольфрамовых рудников

Москва26 мая Вести.США могут использовать рудники Боливии и Руанды, чтобы восполнить запасы вольфрама, используемого для производства боеприпасов. Такое мнение выразил и.о. президента "Российского союза инженеров", основатель "Инжиниринговой компании "2К" Иван Андриевский в интервью ИС "Вести".

Эксперт рассказал, что США не обладают серьезными запасами вольфрама. Основную добычу ведут Китай, Россия, Вьетнам, Казахстан, Боливия, Руанда и Австрия.

Это и ракеты, и снаряды, и бомбы, которые умеют глубоко проникать под землю, это защитные щитки; вольфрам применяется даже в шлемах, которые надевают на голову бойцы. Поэтому его надо достаточно много. А больших запасов у друзей США не так много, поэтому, скорее всего, они полезут в Боливию, в Руанду с цветными революциями, потому что, например, Боливия очень богата полезными ископаемыми, и она может полностью удовлетворить потребности Америки считает Андриевский

Накануне телеканал NBC News сообщил, что США вынуждены вести поиски вольфрама для производства оружия на фоне доминирования Китая и из-за того, что в самих Штатах уже более 10 лет не работают собственные рудники. Главная ставка в попытках снизить зависимость американского ВПК от Пекина сейчас делается на возобновление добычи на старых шахтах в Южной Корее.

В этом месяце, как сообщает Reuters, и Евросоюз включил вольфрам в список приоритетных критических минералов, необходимых блоку для снижения зависимости от Китая.