Спартаковцы Барко и Зобнин претендуют на приз лучшему игроку апреля

Стали известны имена претендентов на приз лучшему игроку апреля в РПЛ Спартаковцы Барко и Зобнин претендуют на приз лучшему игроку апреля

Москва5 мая Вести.Российская премьер-лига назвала имена претендентов на звание лучшего игрока апреля. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

В список вошли шесть футболистов. Это спартаковцы Эсекьель Барко и Роман Зобнин, динамовец Константин Тюкавин, Джон Кордоба из "Краснодара", Евгений Ставер из "Рубина" и представитель "Крыльев Советов" Иван Олейников.

После 28 туров в чемпионате России лидирует "Краснодар", набравший 63 очка. Следом идут "Зенит" (62), "Локомотив" (50), "Спартак" (48) и "Балтика" (46).