Москва10 апр Вести.Самой стабильной командой Российской премьер-лиги (РПЛ) является "Краснодар", считает тренер Валерий Непомнящий.

Он отметил в разговоре с NEWS.ru, что большая часть команд проявляет себя в РПЛ моментами.

Не знаю, каковы шансы. Понимаю, что "Краснодар" – самая стабильная команда и по качеству игры, и по составу. ... С другой стороны, дома и родные стены помогают. Все очень непредсказуемо сказал тренер

Непомнящий добавил, что исход матча краснодарцев против "Зенита", который состоится 12 апреля, предугадать трудно.