Стали известны подробности инцидента с отравленной пятитысячной купюрой в ДНР Пострадавшего от отравленной купюры в Донецке эвакуировал экипаж ВАИ

Москва23 ноя Вести.Один из инцидентов с отравлением после соприкосновения с пятитысячной купюрой в ДНР произошел в районе остановки "Ботанический сад" в Донецке. Об этом стало известно ИС "Вести".

Житель города вышел из маршрутного транспорта и увидел лежавшую купюру номиналом 5000 рублей. Он взял ее в руки и после прикоснулся руками к лицу. У мужчины начали слезиться глаза, появились ожоги.

Рядом дежурил экипаж Военной автоинспекции. Сотрудники оперативно доставили пострадавшего в медицинского учреждение.

Ранее сообщалось, что в минувшую субботу, 21 ноября, в Макеевке были обнаружены пятитысячные купюры, разбросанные возле остановки общественного транспорта. Был зафиксирован случай госпитализации человека.