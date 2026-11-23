В ряде районов Белгорода появились денежные купюры, опасные для здоровья Жителей Белгорода предупредили об опасных купюрах с химическими веществами

Москва23 ноя Вести.В некоторых районах Белгорода стали появляться подозрительные денежные купюры. Прикосновение к ним может причинить вред здоровью. Об этом сообщила администрация города на платформе MAX.

Внимание, жители Белгорода! В ряде районов города зафиксированы случаи появления подозрительных купюр говорится в публикации

Не исключено, что на деньгах есть следы опасных химикатов. Поэтому специалисты советуют не брать в руки любые подозрительные предметы, найденные на улице, включая деньги.

Жителям Белгорода напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности. При обнаружении бесхозной вещи в транспорте, магазине, подъезде или на тротуаре нельзя прикасаться к ней. Это касается не только денег, карт и кошельков, но и пакетов, коробок, игрушек, бутылок, телефонов, пауэрбанков и любых других предметов. Даже безобидная на вид вещь может быть опасной.

Обнаружив что-то подозрительное, следует отойти на безопасное расстояние и позвонить по номеру 112, сообщив о находке.

В администрации также советуют рассказать о правилах безопасности детям.