Шуваев попросил жителей Белгородчины не ходить в лес из-за опасных тубусов Белгородский губернатор предупредил о взрывоопасных тубусах в лесах

Москва13 окт Вести.В белгородском приграничье зафиксированы случаи дистанционного сброса с украинских беспилотников взрывных устройств, напоминающих тубусы, сообщил губернатор региона Александр Шуваев.

Эти устройства произведены украинским террористическим режимом. Внешне они напоминают тубус. Срабатывают при падении на землю, а также при касании или бесконтактно написал он в мессенджере MAX

Он обратился к жителям Белгородской области с просьбами отказаться от походов в лес, а также объяснить детям и пожилым родственникам, что любой неизвестный предмет, лежащий на земле, может быть смертельно опасен.

Шуваев рекомендовал при обнаружении такого предмета не приближаться к нему и не трогать, а позвонить в экстренные службы по номеру 112 и сообщить о находке.