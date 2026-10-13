Москва13 октВести.В белгородском приграничье зафиксированы случаи дистанционного сброса с украинских беспилотников взрывных устройств, напоминающих тубусы, сообщил губернатор региона Александр Шуваев.
Эти устройства произведены украинским террористическим режимом. Внешне они напоминают тубус. Срабатывают при падении на землю, а также при касании или бесконтактнонаписал он в мессенджере MAX
Он обратился к жителям Белгородской области с просьбами отказаться от походов в лес, а также объяснить детям и пожилым родственникам, что любой неизвестный предмет, лежащий на земле, может быть смертельно опасен.
Шуваев рекомендовал при обнаружении такого предмета не приближаться к нему и не трогать, а позвонить в экстренные службы по номеру 112 и сообщить о находке.