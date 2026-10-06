Москва6 окт Вести.На территории Брянской области участились случаи дистанционных сбросов взрывных устройств со стороны ВСУ при помощи БПЛА. Об их опасности жителей региона предупредил губернатор региона Егор Ковальчук.

Сбрасываемые взрывные устройства выглядят как тубус с акселерометром и датчиком на изменение магнитного поля внутри.

Устройства включаются при падении на землю, срабатывают при прикосновении к ним, а также бесконтактно на металлические предметы, находящиеся в радиусе до одного метра сообщил глава региона

Чаще всего сброс взрывных устройств происходит в лесу, поле, на лесных дорогах. В целях безопасности жителей попросили отказаться от походов в лесополосу в прилегающих к зоне проведения СВО районах, а также туда, где действуют официальные ограничения на посещение лесов.

При обнаружении предмета, похожего на боеприпас или мину, ни в коем случае нельзя приближаться к нему. Необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке в экстренные службы по номеру 112.

Ранее Ковальчук сообщил о том, что рядом с деревней Велея Брянской области местный житель погиб, наступив на взрывное устройство.