Власти Смоленской области предупредили грибников об обломках БПЛА в лесах Жителей Смоленской области предупредили об обломках БПЛА в лесах

Москва27 авг Вести.В труднодоступных местах Смоленской области могут находиться обломки сбитых украинских беспилотников, представляющие угрозу жизни и здоровью жителей, которые отправляются в лес за грибами и ягодами. Об этом в своем канале MAX написал губернатор Василий Анохин.

В конце лета и начале осени многие из вас отправляются в лес за грибами и ягодами. Обращаю ваше внимание на необходимость соблюдать осторожность, посещая лесные массивы. На территории Смоленской области в труднодоступных местах могут находиться остатки сбитых украинских беспилотных летательных аппаратов, которые могут представлять угрозу жизни и здоровья сказано в сообщении

Он напомнил о запрете приближаться на расстояние менее 50 метров к опасным находкам и пользоваться мобильным телефоном в непосредственной близости от обломков, поскольку они могут реагировать на такие действия.