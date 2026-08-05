Беспилотная опасность объявлена в десяти районах Белгородской области

В Белгородской области объявлена беспилотная опасность Беспилотная опасность объявлена в десяти районах Белгородской области

Москва5 авг Вести.В десяти районах Белгородской области объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Опасность атаки БПЛА в Волоконовском, Вейделевском, Ровеньском, Красногвардейском, Алексеевском, Новооскольском, Чернянском, Красненском МО, Губкинском и Старооскольском ГО 23.50 отметила пресс-служба оперштаба Белгородской области в мессенджере МАХ

Жителям региона рекомендуется оставаться дома и не подходить к окнам.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области пострадали 3 человека в результате атаки украинских БПЛА.