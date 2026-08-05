Москва5 авгВести.В десяти районах Белгородской области объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Опасность атаки БПЛА в Волоконовском, Вейделевском, Ровеньском, Красногвардейском, Алексеевском, Новооскольском, Чернянском, Красненском МО, Губкинском и Старооскольском ГО 23.50отметила пресс-служба оперштаба Белгородской области в мессенджере МАХ
Жителям региона рекомендуется оставаться дома и не подходить к окнам.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области пострадали 3 человека в результате атаки украинских БПЛА.