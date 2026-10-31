Мирный житель пострадал при детонации БПЛА в Белгородской области

В Белгородской области пострадал мирный житель при детонации БПЛА Мирный житель пострадал при детонации БПЛА в Белгородской области

Москва31 окт Вести.В Белгородской области в результате атаки со украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пострадал мирный житель. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В поселке Дубовое Белгородского округа в результате детонации сбитого беспилотника мужчина получил непроникающие ранения грудной клетки, плеча, предплечья и ног. Бригада скорой доставляет пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода говорится в канале оперштаба на платформе MAX

Как уточняется, на месте атаки повреждены кровля и остекление частного дома.

В настоящее время в нескольких муниципалитетах Белгородской области, в том числе в Белгородском округе, объявлена воздушная тревога в связи с опасностью ударов вражеских БПЛА.