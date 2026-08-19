При ударе БПЛА поврежден объект инфраструктуры в Белгородской области

Объект инфраструктуры поврежден при атаке БПЛА в Белгородской области При ударе БПЛА поврежден объект инфраструктуры в Белгородской области

Москва19 авг Вести.В Белгородской области при атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) поврежден объект инфраструктуры, несколько населенных пунктов Ракитянского района обесточены. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В Ракитянском округе из-за атаки БПЛА поврежден объект инфраструктуры. В нескольких поселениях временно отсутствует электроснабжение отмечается в канале штаба на платформе MAX

Как предполагается, аварийные бригады приступят к устранению последствий в светлое время суток.

Согласно данным оперштаба, двое мирных жителей Белгородской области получили ранения в селе Грузинское Борисовского округа.