Москва19 авгВести.В Белгородской области при атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) поврежден объект инфраструктуры, несколько населенных пунктов Ракитянского района обесточены. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
В Ракитянском округе из-за атаки БПЛА поврежден объект инфраструктуры. В нескольких поселениях временно отсутствует электроснабжениеотмечается в канале штаба на платформе MAX
Как предполагается, аварийные бригады приступят к устранению последствий в светлое время суток.
Согласно данным оперштаба, двое мирных жителей Белгородской области получили ранения в селе Грузинское Борисовского округа.