Москва31 октВести.Еще один мирный житель Белгородской области получил ранения в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил оперативный штаб региона в своем канале на платформе MAX.
ЧП произошло в Ровеньском округе в селе Нижняя Серебрянка при детонации беспилотника ВСУ.
На месте атаки огнем уничтожен грузовой автомобиль. Мужчину со множественными осколочными ранениями и ожогами тела доставили в Ровеньскую ЦРБ. После оказания помощи он будет переведен в Валуйскую ЦРБотметили в оперштабе
Ранее вечером 31 октября оперштаб Белгородской области сообщил о ранении мирного жителя в поселке Дубовое Белгородского округа.