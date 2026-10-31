Еще один житель Белгородской области ранен при атаке украинских БПЛА

При атаке украинских БПЛА ранен еще один житель Белгородской области Еще один житель Белгородской области ранен при атаке украинских БПЛА

Москва31 окт Вести.Еще один мирный житель Белгородской области получил ранения в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил оперативный штаб региона в своем канале на платформе MAX.

ЧП произошло в Ровеньском округе в селе Нижняя Серебрянка при детонации беспилотника ВСУ.

На месте атаки огнем уничтожен грузовой автомобиль. Мужчину со множественными осколочными ранениями и ожогами тела доставили в Ровеньскую ЦРБ. После оказания помощи он будет переведен в Валуйскую ЦРБ отметили в оперштабе

Ранее вечером 31 октября оперштаб Белгородской области сообщил о ранении мирного жителя в поселке Дубовое Белгородского округа.