Москва2 октВести.В Белгородской области заявили о применении ВСУ химвещества при ударах по региону. Об этом сообщила журналистам депутат облдумы, главный врач городской больницы №2 Белгорода Ольга Мевша, передает ТАСС.
По ее словам, вещество наносит токсический удар по организму, а у пострадавших выявляется почечная недостаточность.
Также мы неоднократно встречались с каким-то химическим веществом, которым обрабатывается (боеприпас – ред.). Оно наносит и токсический удар по организмусказала она
Врач подчеркнула, что мирные жители до атаки были абсолютно здоровы, а после ранения получали химическое воздействие на организм, что увеличивало время выздоровления.