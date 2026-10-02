ВСУ использовали химвещество при ударе по Белгородской области

ВСУ при ударах по Белгородской области обрабатывают боеприпасы химвеществом ВСУ использовали химвещество при ударе по Белгородской области

Москва2 окт Вести.В Белгородской области заявили о применении ВСУ химвещества при ударах по региону. Об этом сообщила журналистам депутат облдумы, главный врач городской больницы №2 Белгорода Ольга Мевша, передает ТАСС.

По ее словам, вещество наносит токсический удар по организму, а у пострадавших выявляется почечная недостаточность.

Также мы неоднократно встречались с каким-то химическим веществом, которым обрабатывается (боеприпас – ред.). Оно наносит и токсический удар по организму сказала она

Врач подчеркнула, что мирные жители до атаки были абсолютно здоровы, а после ранения получали химическое воздействие на организм, что увеличивало время выздоровления.