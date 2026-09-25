В Белгородской области женщина получила осколочные ранения от удара БПЛА

Мирная жительница Белгородской области пострадала при атаке ВСУ В Белгородской области женщина получила осколочные ранения от удара БПЛА

Москва25 сен Вести.В поселке Чапаевский Белгородской области зафиксирован случай ранения местной жительницы из числа гражданского населения. Об этом стало известно из публикации регионального оперштаба.

В результате детонации взрывного устройства женщина получила осколочные ранения живота и ног говорится в сообщении ведомства

Медицинский персонал доставляет пострадавшую в городскую больницу №2 города Белгорода.

Также зафиксированы повреждения транспортной, коммерческой, жилой и коммунальной инфраструктуры. Ущерб нанесен частным домам, дороге и автомобилю.