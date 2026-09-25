Москва25 сенВести.В поселке Чапаевский Белгородской области зафиксирован случай ранения местной жительницы из числа гражданского населения. Об этом стало известно из публикации регионального оперштаба.
В результате детонации взрывного устройства женщина получила осколочные ранения живота и ногговорится в сообщении ведомства
Медицинский персонал доставляет пострадавшую в городскую больницу №2 города Белгорода.
Также зафиксированы повреждения транспортной, коммерческой, жилой и коммунальной инфраструктуры. Ущерб нанесен частным домам, дороге и автомобилю.