Москва8 сенВести.В Белгородской области во время воздушной атаки Украины пострадала мирная жительница поселка Быценков. Об этом сообщает оперштаб региона.
Населенный пункт находится в Краснояружском округе области.
В поселке Быценков беспилотник атаковал частный дом. Женщине с осколочными ранениями ног оказана помощь в Краснояружской ЦРБнаписано в канале ведомства
После этого мирная жительница будет проходить лечение в амбулаторных условиях.
Также нанесен ущерб самому дому. В частности, у него повреждены фасад, окна и газовая труба.