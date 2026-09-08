В Белгородской области атака БПЛА на частный дом привела к ранению женщины

Жительница Белгородской области пострадала при атаке Украины на частный дом В Белгородской области атака БПЛА на частный дом привела к ранению женщины

Москва8 сен Вести.В Белгородской области во время воздушной атаки Украины пострадала мирная жительница поселка Быценков. Об этом сообщает оперштаб региона.

Населенный пункт находится в Краснояружском округе области.

В поселке Быценков беспилотник атаковал частный дом. Женщине с осколочными ранениями ног оказана помощь в Краснояружской ЦРБ написано в канале ведомства

После этого мирная жительница будет проходить лечение в амбулаторных условиях.

Также нанесен ущерб самому дому. В частности, у него повреждены фасад, окна и газовая труба.