Москва10 сенВести.Жительница Белгородской области получила ранения в результате атаки украинского БПЛА на автомобиль. Об этом сообщает оперштаб по региону.

Удар произошел в селе Никольское Белгородского округа.

FPV-дрон атаковал автомобиль. Женщину с осколочными ранениями доставили в городскую больницу №2 города Белгорода

написано в канале ведомства в MAX

Машине нанесен ущерб.

Также в других населенных пунктах области повреждения получили многоквартирные и частные дома, автомобили, бытовое помещение и коммерческий объект.