Женщина из Белгородской области ранена после атаки БПЛА на автомобиль

В Белгородской области атакован автомобиль, пострадала одна женщина Женщина из Белгородской области ранена после атаки БПЛА на автомобиль

Москва10 сен Вести.Жительница Белгородской области получила ранения в результате атаки украинского БПЛА на автомобиль. Об этом сообщает оперштаб по региону.

Удар произошел в селе Никольское Белгородского округа.

FPV-дрон атаковал автомобиль. Женщину с осколочными ранениями доставили в городскую больницу №2 города Белгорода написано в канале ведомства в MAX

Машине нанесен ущерб.

Также в других населенных пунктах области повреждения получили многоквартирные и частные дома, автомобили, бытовое помещение и коммерческий объект.