Москва10 сенВести.Жительница Белгородской области получила ранения в результате атаки украинского БПЛА на автомобиль. Об этом сообщает оперштаб по региону.
Удар произошел в селе Никольское Белгородского округа.
FPV-дрон атаковал автомобиль. Женщину с осколочными ранениями доставили в городскую больницу №2 города Белгороданаписано в канале ведомства в MAX
Машине нанесен ущерб.
Также в других населенных пунктах области повреждения получили многоквартирные и частные дома, автомобили, бытовое помещение и коммерческий объект.