Женщина и ее 13-летняя дочь пострадали при атаке ВСУ в Белгородской области

При ударе ВСУ в Белгородской области пострадала женщина и ее 13-летняя дочь Женщина и ее 13-летняя дочь пострадали при атаке ВСУ в Белгородской области

Москва13 сен Вести.В Белгородской области в результате атаки со стороны вооруженных формирований Украины пострадали местная жительница и ее 13-летняя дочь. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В Шебекино в результате атаки дрона на коммерческий объект пострадали мама и ее 13-летний ребенок. С акубаротравмами они обратились в Шебекинскую ЦРБ. Врачи оказали им медицинскую помощь, дальнейшее лечение пациенты продолжат амбулаторно говорится в канале ведомства на платформе MAX

В оперштабе отметили, что в городе из-за атаки БПЛА поврежден также частный жилой дом и несколько автомобилей.