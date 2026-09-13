Москва13 сенВести.В Белгородской области в результате атаки со стороны вооруженных формирований Украины пострадали местная жительница и ее 13-летняя дочь. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
В Шебекино в результате атаки дрона на коммерческий объект пострадали мама и ее 13-летний ребенок. С акубаротравмами они обратились в Шебекинскую ЦРБ. Врачи оказали им медицинскую помощь, дальнейшее лечение пациенты продолжат амбулаторноговорится в канале ведомства на платформе MAX
В оперштабе отметили, что в городе из-за атаки БПЛА поврежден также частный жилой дом и несколько автомобилей.