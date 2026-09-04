Женщины и девочка-подросток ранены при ударах ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области при атаке ВСУ ранены двое взрослых и 14-летняя девочка Женщины и девочка-подросток ранены при ударах ВСУ в Белгородской области

Москва4 сен Вести.Три человека получили ранения в результате ударов ВСУ в Белгородской области, сообщили в региональном оперативном штабе, среди пострадавших есть ребенок.

В результате подрыва боевой части беспилотного летательного аппарата в поселке Пролетарский Ракитянского округа получила акубаротравму 14-летняя девочка, ее доставили в детскую областную клиническую больницу.

В Белгородском округе в поселке Октябрьский в результате взрыва FPV-дрона у женщины осколочные ранения рук и ног говорится в заявлении оперштаба в MAX

Пострадавшая находится в тяжелом состоянии. После оказания помощи в местной больнице ее планируется эвакуировать в областной центр.

Кроме того, неподалеку от села Хотмыжск в Борисовском округе беспилотник атаковал машину, множественные осколочные ранения получила женщина, она в тяжелом состоянии. Медики скорой помощи эвакуируют ее в областную клиническую больницу.