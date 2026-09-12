Мирная жительница пострадала в результате удара дрона ВСУ по белгородскому селу

Мирная жительница ранена в результате удара ВСУ по белгородскому селу Мирная жительница пострадала в результате удара дрона ВСУ по белгородскому селу

Москва12 сен Вести.В районе села Солохи украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль, в результате террористических действий ранения получила мирная жительница. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области.

Женщина, получившая акубаротравму, госпитализирована в городскую больницу №2 г. Белгорода. Машина сгорела говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

Ударам также подверглись Шебекино, Графовка, Вознесеновка, Терновое, Немцево, Грайворон, Святославка, Казначеевка и участок автодороги Бессоновка — Чайки. Повреждены семь частных домов, два социальных объекта, 5 грузовых и 6 легковых автомобилей, здание цеха предприятия и административное здание.