Москва12 сенВести.В районе села Солохи украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль, в результате террористических действий ранения получила мирная жительница. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области.
Женщина, получившая акубаротравму, госпитализирована в городскую больницу №2 г. Белгорода. Машина сгорелаговорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ
Ударам также подверглись Шебекино, Графовка, Вознесеновка, Терновое, Немцево, Грайворон, Святославка, Казначеевка и участок автодороги Бессоновка — Чайки. Повреждены семь частных домов, два социальных объекта, 5 грузовых и 6 легковых автомобилей, здание цеха предприятия и административное здание.