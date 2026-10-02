Москва2 окт Вести.Вооруженные силы Украины начиняют боеприпасы вольфрамовыми шариками, чтобы при ударах по Белгородской области наносить сильные травмы мирным жителям. Об этом сообщила депутат облдумы, главный врач городской больницы №2 Белгорода Ольга Мевша, передает ТАСС.

Характер минно-взрывной травмы изменился, действительно, если раньше мы видели очень много поражений осколками от ракетных ударов - это были в большей степени поражения нижних конечностей, то сейчас больше вольфрамовых шариков приводятся слова медика

Главврач также отметила, что это оружие специально нацелено на серьезное поражение организма человека. Противник, по ее словам, скорее всего, совершенствует свои поражающие элементы. Ведь шарики размером 2-3 мм проходят через все тело человека, повреждая кишечник, мочеточники, мочевой пузырь, диафрагму, проходят до сердца.