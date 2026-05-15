Москва15 мая Вести.Американская сеть международных кофеен Starbucks анонсировала первый раунд сокращений персонала. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте корпорации.

Так, компания сократит 300 рабочих мест в США и начнет оценку численности международного корпоративного персонала. Уточняется, что кадровые решения не затронут сотрудников кофеен сети. Кроме того, готовятся закрытия части региональных офисов.

В Starbucks такие шаги объяснили намерением сэкономить на расходах два миллиарда долларов. Сокращения и закрытие офисов обойдется компании примерно в 400 миллионов долларов.

Ранее интернет-пользователи призвали бойкотировать сеть кофеен Starbucks из-за слов ее основателя Брайана Николла. В подкасте с журналистом Люком Варгасом Николл попытался оправдать цену на кофе в 9 долларов (673 рубля по нынешнему курсу) премиальным сервисом. Он подчеркнул, что в эту стоимость входит не только сам напиток, но также приятное общение с бариста и возможность занять удобное место, чтобы спокойно посидеть в красивом интерьере. Однако пользователи соцсетей раскритиковали основателя сети, назвав его оторванным от реальности. В то же время многие отметили, что поход в Starbucks не ощущается как что-то премиальное, а обязанности бариста — просто налить кофе и отдать его клиентам.