Пользователи Сети призвали бойкотировать Starbucks из-за слов его основателя В Сети призвали бойкотировать Starbucks из-за слов его основателя о цене кофе

Москва3 мая Вести.Интернет-пользователи призвали бойкотировать сеть кофеен Starbucks из-за слов ее основателя Брайана Николла. Об этом пишет The New York Post.

В подкасте с журналистом Люком Варгасом Николл попытался оправдать цену на кофе в 9 долларов (673 рубля по нынешнему курсу) премиальным сервисом. Он подчеркнул, что в эту стоимость входит не только сам напиток, но также приятное общение с бариста и возможность занять удобное место, чтобы спокойно посидеть в красивом интерьере.

Поэтому, независимо от того, к какой категории доходов вы относитесь, мы хотим, чтобы этот опыт был для вас ценным заявил предприниматель

Однако пользователи соцсетей раскритиковали основателя сети, назвав его оторванным от реальности. В то же время многие отметили, что поход в Starbucks не ощущается как что-то премиальное, а обязанности бариста — просто налить кофе и отдать его клиентам. Другие и вовсе призвали бойкотировать кофейню и отдать предпочтение локальному бизнесу.

Ранее сообщалось, что ушедшая из РФ американская компания Sturbucks зарегистрировала до 2034 года в России свой товарный знак в виде логотипа.