Блогер Амиран Сардаров удивился, что чашка кофе в Цюрихе стоит 20 евро

Блогера Амирана Сардарова шокировала цена кофе в Цюрихе Блогер Амиран Сардаров удивился, что чашка кофе в Цюрихе стоит 20 евро

Москва27 июн Вести.Российский блогер Амиран Сардаров, автор YouTube-проекта "Дневник хача", отвечая на вопрос корреспондента Ленты.ru, испытывал ли он шок от цен в какой-нибудь стране, рассказал о своих впечатлениях от Швейцарии.

В Цюрихе я охренел от цены за чашку кофе. Она каких-то безумных денег стоила, 20 евро или что-то около того рассказал Сардаров

Правда, он уточнил, что заказывал кофе в дорогом ресторане.

Блогер при этом заметил, что цены выросли и в Москве.

Хорошая еда и качественный сервис везде стоят дорого, добавил Сардаров.

Ранее блогер рассказал о неудачной попытке переехать на ПМЖ в США.