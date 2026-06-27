Москва27 июнВести.Российский блогер Амиран Сардаров, автор YouTube-проекта "Дневник хача", отвечая на вопрос корреспондента Ленты.ru, испытывал ли он шок от цен в какой-нибудь стране, рассказал о своих впечатлениях от Швейцарии.
В Цюрихе я охренел от цены за чашку кофе. Она каких-то безумных денег стоила, 20 евро или что-то около тогорассказал Сардаров
Правда, он уточнил, что заказывал кофе в дорогом ресторане.
Блогер при этом заметил, что цены выросли и в Москве.
Хорошая еда и качественный сервис везде стоят дорого, добавил Сардаров.
Ранее блогер рассказал о неудачной попытке переехать на ПМЖ в США.