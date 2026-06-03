Блогер Сардаров рекомендовал россиянам не путать туризм и эмиграцию в США

Блогер Амиран Сардаров передумал переезжать в США Блогер Сардаров рекомендовал россиянам не путать туризм и эмиграцию в США

Москва3 июн Вести.Автор YouTube-проекта "Дневник хача" Амиран Сардаров рассказал, что попытка переехать в США обернулась для него разочарованием. Об этом он заявил в интервью изданию Лента.ru.

Основные трудности у блогера вызвала разница в менталитете и незнание языка.

Было большое разочарование, когда я в США попытался переехать на постоянное место жительства сказал Сардаров

Блогер добавил, что планирует приезжать в Штаты, но только в качестве туриста.

Ранее блогеру Артемию Лебедеву отказали в выдаче шенгенской визы из-за решения Польши.