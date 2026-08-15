Певец Лебединский оформил инвалидность в США Живущему в США певцу Лебединскому диагностировали клиническую депрессию

Москва15 авг Вести.Певец Профессор Лебединский (настоящее имя – Алексей Лебединский) оформил в США инвалидность, утверждает Telegram-канал Mash.

Сообщается, что теперь исполнитель будет получать медицинскую помощь и социальную поддержку по талонам.

По имеющейся информации, у автора хита "Я убью тебя, лодочник" диагностирована клиническая депрессия. У него регулярно случаются панические атаки и развита агорафобия – боязнь выходить из дома.

Из России Лебединский уехал в 2014-м, объяснив это политическими причинами.

Ранее стало известно, что певец Сергей Лазарев приобрел в Майами (штат Флорида, США) квартиру за $1 млн. По данным источника, площадь жилья составляет 106,6 кв. м.