Страмоус ушел с поста заместителя главы Росавиации Сергей Страмоус освобожден от должности замруководителя Росавиации

Москва8 сен Вести.Стало известно, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении с поста заместителя руководителя Росавиации Сергея Страмоуса. В документе указано, что чиновник покинул пост по собственному желанию.

До назначения в руководство ведомства Страмоус работал пилотом в авиакомпаниях Air Bridge Cargo и "Россия", а в Росавиации курировал вопросы летной эксплуатации, поддержания годности и сертификации авиатехники.

Сергей Страмоус был заместителем главы Росавиации с сентября 2024 года.