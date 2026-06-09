Москва9 июнВести.На Кубани мужчина нарисовал на асфальте "сметанную композицию в виде свастики" и получил 10 суток ареста, сообщает краевой главк МВД.
Там уточнили, что в Тихорецке 53-летний мужчина, приехавший из Самарской области обучаться на помощника машиниста, "попробовал себя и в роли художника".
На асфальте во дворе многоквартирного дома он нарисовал сметаной нацистскую символикуговорится в публикации полиции Кубани в MAX
Правоохранители задержали приезжего и составили в его отношении административный протокол. Решением суда ему назначено 10 суток ареста.