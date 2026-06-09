На Кубани за свастику из сметаны на асфальте мужчине дали 10 суток ареста

Суд на Кубани назначил наказание нарисовавшему сметаной свастику на асфальте На Кубани за свастику из сметаны на асфальте мужчине дали 10 суток ареста

Москва9 июн Вести.На Кубани мужчина нарисовал на асфальте "сметанную композицию в виде свастики" и получил 10 суток ареста, сообщает краевой главк МВД.

Там уточнили, что в Тихорецке 53-летний мужчина, приехавший из Самарской области обучаться на помощника машиниста, "попробовал себя и в роли художника".

На асфальте во дворе многоквартирного дома он нарисовал сметаной нацистскую символику говорится в публикации полиции Кубани в MAX

Правоохранители задержали приезжего и составили в его отношении административный протокол. Решением суда ему назначено 10 суток ареста.