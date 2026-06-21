Семья россиян с ребенком госпитализирована после ДТП в Республике Сербской

Супруги из РФ с ребенком пострадали в результате ДТП в Республике Сербской Семья россиян с ребенком госпитализирована после ДТП в Республике Сербской

Москва21 июн Вести.Супружеская пара россиян и их ребенок пострадали в автомобильной аварии неподалеку от Баня-Луки в Республике Сербской (составная часть Боснии и Герцеговины), говорится в Telegram-канале посольства РФ в городе Сараево.

По информации дипмиссии, "в результате дорожно-транспортного происшествия на магистральной автодороге Приедор - Баня-Лука Республики Сербской Боснии и Герцеговины пострадала семья российских граждан в легковом автомобиле в составе супружеской пары и малолетнего ребенка".

В настоящее время граждане РФ доставлены в Университетский клинический центр Республики Сербской в городе Баня-Лука, им "оказывается срочная медицинская помощь".

Отмечается, что российское посольство находится в контакте с компетентными учреждениями Республики Сербской и внимательно отслеживает состояние пострадавших граждан.

Как сообщали местные СМИ, в массовой автомобильной аварии неподалеку от города Баня-Лука погибли три человека, еще несколько получили ранения.

Ранее семь российских туристов пострадали в результате столкновения двух микроавтобусов в турецкой Анталье.