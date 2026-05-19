Сын погибшего основателя Mango задержан в Испании Полиция подтвердила задержание сына погибшего основателя Mango в Испании

Москва19 мая Вести.Правоохранительные органы Каталонии подтвердили задержание Джонатана Андика, сына основателя испанской компании по дизайну и продаже одежды Mango Исака Андика, скончавшегося в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Газета La Vanguardia сообщала о причастности Андика к убийству своего отца. Тогда он отрицал свою вину.

В настоящее время сын миллиардера задержан в Испании и доставлен для допроса.

В 2025 году расследование смерти основателя испанской сети магазинов одежды сменило первоначальную версию с несчастного случая на подозрение в убийстве.

В середине декабря 2024 года сообщалось, что Андик погиб в горах провинции Барселона в возрасте 71 года.