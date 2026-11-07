Москва7 нояВести.Следственные органы выясняют обстоятельства гибели мужчины, тело которого нашли в озере в Тверской области. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
Погибшего обнаружили в озере Селигер в Осташковском муниципальном округе. Спасатели подняли его из воды передали правоохранителям.
Проводится доследственная проверка по факту обнаружения в озере Селигер тела мужчины, которое извлечено из воды сотрудниками МЧС России… Для установления точной причины смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизыговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
По результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.