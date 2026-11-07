В озере Селигер в Тверской области нашли тело мужчины

Тело мужчины достали из озера Селигер в Тверской области, СК начал проверку В озере Селигер в Тверской области нашли тело мужчины

Москва7 ноя Вести.Следственные органы выясняют обстоятельства гибели мужчины, тело которого нашли в озере в Тверской области. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Погибшего обнаружили в озере Селигер в Осташковском муниципальном округе. Спасатели подняли его из воды передали правоохранителям.

Проводится доследственная проверка по факту обнаружения в озере Селигер тела мужчины, которое извлечено из воды сотрудниками МЧС России… Для установления точной причины смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.