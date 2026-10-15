На Алтае погиб мужчина, врезавшись на катере в подъемное устройство баржи

На Алтае возбуждено уголовное дело после смертельного инцидента на озере На Алтае погиб мужчина, врезавшись на катере в подъемное устройство баржи

Москва15 окт Вести.В Республике Алтай возбуждено уголовное дело после гибели мужчины в акватории озера Телецкое. Об этом сообщила пресс-служба пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, ЧП произошло 14 октября около 22.00 местного времени в районе населенного пункта Яйлю.

Произошло столкновение маломерного судна с подъемным устройством баржи, которые двигались навстречу друг другу без световых сигналов. В результате происшествия судоводитель катера погиб на месте, лица, находящиеся на барже, не пострадали говорится в канале СК на платформе MAX

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Устанавливаются все обстоятельства случившегося.