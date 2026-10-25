СК Томской области начал проверку гибели мужчины на Оби во время рыбалки

Житель Томска погиб на Оби во время рыбалки, проводится проверка СК Томской области начал проверку гибели мужчины на Оби во время рыбалки

Москва25 окт Вести.Житель Томска погиб во время рыбалки на реке Обь. Об этом сообщает Следственный комитет Томской области.

По предварительным данным, инцидент произошел 23 октября. Мужчина был на рыбалке со своими знакомыми. Его тело было обнаружено неподалеку от берега.

В Томской области следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины на водном объекте написано в канале ведомства

В настоящее время региональный СК проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Погибшему было 60 лет.