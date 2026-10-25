Москва25 октВести.Житель Томска погиб во время рыбалки на реке Обь. Об этом сообщает Следственный комитет Томской области.
По предварительным данным, инцидент произошел 23 октября. Мужчина был на рыбалке со своими знакомыми. Его тело было обнаружено неподалеку от берега.
В Томской области следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины на водном объектенаписано в канале ведомства
В настоящее время региональный СК проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
Погибшему было 60 лет.